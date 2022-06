Taranto, scontro tra auto e moto, due feriti: uno è grave [VIDEO]

TARANTO – Incidente stradale nella borgata di Lama a pochi chilometri dal centro di Taranto. Per cause da accertare, si sono scontrate una moto ed un’auto, il bilancio è di due persone ferite, entrambe soccorse sono state trasportate in ambulanza all’ospedale SS. Annunziata, una è giunta al pronto soccorso in “codice rosso”. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 21 di sabato sera, nei pressi dello svincolo per San Vito, alla guida dell’auto c’era una donna. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Taranto, traffico notevolmente rallentato, durante le operazioni di soccorso si sono create lunghe code.