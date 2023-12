Taranto, schianto nella notte: muore l’uomo alla guida dell’auto

TARANTO – È deceduto dopo il suo ricovero in ospedale l’uomo che si trovava alla guida dell’auto che si è schiantata contro un muro la scorsa notte a Taranto. Stando a quanto si è appreso, la vittima avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo su cui viaggiava andando a schiantarsi contro un pilone del sottovia alle porte della città. È accaduto nella notte appena trascorsa, intorno alle 2, sulla strada Statale Appia che dal capoluogo ionico conduce a Massafra, l’uomo deceduto si trovava a bordo di un’Audi, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale ancora vivo, bisognerà chiarire le cause che hanno portato al decesso. Sono stati gli agenti della sezione Volanti della Questura di Taranto a recarsi per primi sul posto ed hanno estratto la persona dall’abitacolo della vettura.

L’impatto è stato violentissimo, alla Polizia di Stato il compito di comprendere le circostanze che hanno portato all’incidente.

Foto di Francesco Manfuso

