Taranto: Polizia Locale, raffica di multe agli ‘sporcaccioni’

Igiene e decoro della città sono due ambiti in cui la Polizia Locale sta impegnando notevoli risorse umane e strumentali.

Contrastando la cattiva abitudine del conferimento dei rifiuti fuori orario, o del loro abbandono in aree non destinate alla raccolta, ma anche intervenendo contro i proprietari restii a raccogliere le deiezioni dei loro cani, gli operatori in divisa stanno monitorando il territorio contro i cittadini “sporcaccioni”.

Questa attività ha consentito, solo la scorsa settimana, di produrre circa 70 verbali per violazioni di vario genere legate al conferimento dei rifiuti, oltre che altrettanti controlli a proprietari di cani, sanzionandone una decina per mancata raccolta delle deiezioni.

«La nostra presenza è capillare, grazie agli innesti delle nuove unità – ha spiegato in una nota l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – ma per quanto possano essere numerosi, i nostri agenti non possono essere ovunque accada una violazione. Per questo motivo è fondamentale che i cittadini, soprattutto per quel che riguarda igiene e decoro, facciano la loro parte rispettando quelle regole che sono note e sono fissate in diverse ordinanze sindacali. Il nostro auspicio è fare sempre meno verbali, magari zero, ma fino a quel momento presidieremo le strade affinché la bellezza della nostra città non venga deturpata».

