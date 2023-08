Taranto: Non ce l’ha fatta il sub 70enne, morto al SS Annunziata

Non ce l’ha fatta il sub di circa 70 anni, della provincia di Bari, che dal pomeriggio di sabato 26 agosto era ricoverato in condizioni disperate all’ospedale SS Annunziata di Taranto a causa di un malore che lo aveva colpito mentre faceva immersione nelle acque di Torre Colimena, nel tarantino.

L’uomo è morto nella mattinata di domenica 27 agosto dopo qualche ora di agonia. È stata disposta l’autopsia per capire se sia deceduto per un’embolia polmonare o un infarto.

Il 70enne era stato prontamente soccorso da chi lo aveva accompagnato in mare aperto con un gommone e trasportato al porticciolo di Campomarino di Maruggio, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto che dopo il ricovero al Giannuzzi di Manduria era stato trasferito al SS Annunziata di Taranto. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Manduria.

