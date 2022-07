Taranto: Mercato, ecco la firma di Provenzano

Dopo due settimane di trattativa e qualche tentennamento, adesso è ufficiale: Alessandro Provenzano, centrocampista classe 1991, è un nuovo calciatore del Taranto. Per lui contratto biennale. Il club rossoblu lo ha ufficializzato con l’ormai tradizionale clip. Nella passata stagione, Provenzano ha indossato la maglia del Catania collezionando 30 presenze prima della radiazione da parte della FIGC.

Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, per Provenzano si tratta di un ritorno in Puglia dopo l’esperienza biennale con il Martina dal 2022 al 2014. Conta anche esperienze in Serie C con Siracusa, Tuttocuoio, Pisa, Cuneo, Reggina, Imolese e Sicula Leonzio. In D con Cosenza, Siracusa e Valle d’Aoste.