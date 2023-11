Taranto: Melucci silura Viggiano, Azzaro nuovo vicesindaco

Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, ha revocato l’incarico assessorile a Francesca Viggiano, ininterrottamente nell’amministrazione comunale dal 2017. “La motivazione è strettamente connessa al venir meno dei necessari elementi fiduciari, tipici del ruolo da interpretarsi all’interno della giunta comunale, specie in una fase così strategica per la città – si legge in una nota -. Non vi sono valutazioni di carattere politico o di relazione con il Partito Democratico alla base della decisione. Il sindaco ringrazia l’Avv. Viggiano per il lavoro svolto e le augura i migliori risultati personali”.

Contestualmente, il sindaco ha assegnato, momentaneamente, la delega all’Ambiente e alla Qualità della Vita alla già consigliera comunale Angelica Lussoso. Mentre, il nuovo vicesindaco è l’assessore Gianni Azzaro. Il sindaco si riserverà nei prossimi giorni una valutazione più approfondita delle deleghe attuali in seno alla giunta comunale.

