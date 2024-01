Taranto: La priorità è un centrocampista

Concentrazione altissima in casa Taranto: la sconfitta di Messina non ha stravolto gli equilibri, ma di certo ha messo in evidenza alcune lacune che il club rossoblù dovrà provare a risolvere per il tramite del mercato. Una settimana al termine delle operazioni e la consapevolezza di non poter sbagliare in alcun modo.

Epicentro, nel dettaglio, Foggia: il ritorno di Cudini in panchina allontana la possibilità che Schenetti possa rimanere in rossonero. Il centrocampista, duttile e versatile, piace a Capuano, ai rossoneri, invece, non dispiace Bifulco: è così che sarebbe nata la possibilità, a oggi tutta da verificare, di uno scambio tra le due società. Ma l’operazione potrebbe andare in porto anche senza coinvolgere il numero 14 ionico che, in ogni caso, salterà il match di domenica prossima contro il Benevento per squalifica. Altri nomi caldi sono quelli di Aloi del Pescara e Matera della Turris, mentre il Gubbio ha blindato Rosaia specificandone l’incedibilità, almeno fino a fine campionato.

In uscita c’è sempre De Santis, ma ben presto potrebbe finirvi pure Fabbro, le cui ultime prestazioni non stanno convincendo Capuano. A Messina, il numero 99 ha sprecato un’occasione alquanto clamorosa. Una sua conferma in riva allo Ionio, perciò, non è più scontata.

