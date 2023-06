Taranto: Infarto mentre è alla guida, salvato da poliziotto

Un uomo di circa 60 anni, colto da infarto mentre era alla guida della sua auto, è stato salvato grazie al pronto intervento di un poliziotto esperto in massaggi cardiaci.

Mentre percorreva viale Trentino, a Taranto, l’uomo è stato colto da malore e, seppur sbandando, è riuscito ad accostare evitando di danneggiare le vetture parcheggiate. I passanti hanno subito allertato il 118, ma l’ambulanza accorsa sul posto non aveva un medico a bordo.

Nel frattempo, in viale Trentino erano sopraggiunte anche tre pattuglie della Polizia. Resosi conto della gravità della situazione, un agente esperto in massaggi cardiaci ha cominciato ad assistere l’uomo fino a rianimarlo.

Durante le pratiche è arrivato un secondo mezzo di soccorso con un medico e le attrezzature necessarie per stabilizzare il malcapitato, che ora è ricoverato al SS. Annunziata di Taranto, ma non è in pericolo di vita. In ospedale, la moglie dell’uomo ha voluto ringraziare i poliziotti che hanno salvato la vita al marito.

