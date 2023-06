Taranto: In mare in balia del vento, salvati da Forze dell’ordine

Brutta avventura per due ragazzi tarantini, fortunatamente conclusa con un lieto fine. Approfittando della bella giornata, i due hanno deciso di prendere il mare con un gommone a remi per dedicarsi a un pomeriggio di pesca. Mentre erano in Mar Piccolo, a Taranto, il vento ha cominciato ad aumentare la sua potenza portandoli al largo. Privi di motore e con il solo ausilio dei remi, i due non sono più riusciti a raggiungere la riva. Sul posto sono intervenuti Polizia e Guardia di Finanza, oltre a ai Vigili del Fuoco che in quel momento erano di passaggio. L’intervento congiunto ha permesso di raggiungere il gommone dei due ragazzi con due barche a remi e di portarli in salvo a riva.

