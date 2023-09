Taranto, in fiamme l’ex Marechiaro

TARANTO – Un rigoglioso canneto che costeggia il mare e alcuni ettari di vegetazione, tra cui molti alberi di Pino, sono andati a fuoco a Taranto. Si tratta di un’ampia zona che precede la frazione di San Vito, interdetta al passaggio e recintata perché sequestrata e in custodia giudiziale al comune di Taranto. L’ex Marechiaro, un tempo lido balneare. Da anni si attende la bonifica, in quanto di interesse naturalistico. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che hanno circoscritto l’incendio. Non si conosce la natura del rogo.

