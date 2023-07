Taranto: In centro con pistola in pugno, denunciato 18enne

La Polizia ha denunciato un 18enne perché ritenuto per minacce e porto abusivo di arma. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti nella centralissima Via di Palma per la segnalazione di un giovane che si aggirava nelle vie del centro armato di pistola.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un ragazzo con abbigliamento stile rapper che passeggiava per strada impugnando una pistola, in apparenza molto somigliante a quella in uso alle Forze dell’Ordine.

Gli agenti hanno intimato l’alt al 18enne che, per tutta risposta, ha puntato in direzione dei colleghi l’arma in suo possesso, ma subito dopo, vista l’insistenza e la determinazione dei poliziotti, l’ha deposta spontaneamente a terra.

Messo in sicurezza, il ragazzo è stato portato in Questura ed è stato denunciato in stato di libertà, mentre l’arma in suo possesso è stata sequestrata ed è risultata essere una fedele riproduzione della pistola d’ordinanza in uso alle Forze dell’Ordine, ma in materiale plastico e priva del tappo rosso.

