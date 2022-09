Il Taranto ha comunicato i prezzi dei biglietti, che saranno validi per tutta la stagione, non solo per la gara interna con il Catanzaro di domenica prossima.

CURVA

intero: € 9.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

GRADINATA

intero: € 14.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

TRIBUNA LATERALE

intero: € 22.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

TRIBUNA centrale

intero: € 35.00 + diritti di prevendita

RIDUZIONI CURVA E GRADINATA

DONNE: € 5.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

OVER 65: € 5.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

DA 8 A 16 ANNI: € 5.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

UNDER 8 ANNI: € 2.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

RIDUZIONI TRIBUNA LATERALE

DONNE: € 12.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

OVER 65: € 12.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

DA 8 A 16 ANNI: € 10.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

UNDER 8 ANNI: € 5.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

RIDUZIONI TRIBUNA centrale

DONNE: € 25.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

OVER 65: € 25.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

DA 8 A 16 ANNI: € 25.00 + DIRITTI DI PREVENDITA

UNDER 8 ANNI: € 15.00 + DIRITTI DI PREVENDITA