Taranto-Giugliano 0-2: sesta sconfitta di fila per i rossoblu

Il Taranto crolla ancora, incassando la sesta sconfitta consecutiva e concludendo nel peggiore dei modi un 2024 disastroso. Allo Iacovone, il Giugliano passa con due reti nel finale, firmate da Giorgione e Masala, che mettono il sigillo su una gara equilibrata fino al 78’.

Dopo un primo tempo privo di emozioni, con poche occasioni da entrambe le parti, la gara si accende nella ripresa. Il Taranto tenta di resistere, ma il Giugliano prende il controllo del match, approfittando degli errori avversari.

Al 78’ è Giorgione a sbloccare con un tiro dal limite che sorprende Meli. Passano appena due minuti e Masala, classe 2004, chiude i giochi: dopo un rimpallo favorevole, supera Verde e il portiere, depositando in rete per il definitivo 0-2.

Non sono mancati interventi duri e cartellini gialli da entrambe le parti, con ben sei ammonizioni per i rossoblù. Con questa ennesima sconfitta, il Taranto chiude un anno da dimenticare, in attesa di un nuovo anno che possa segnare una svolta. Per il Giugliano, invece, tre punti importanti per proseguire il cammino in campionato.

LA CRONACA

90’+3’ TARANTO: ammonito 🟨 Sacco per gioco falloso.

90’ Sei minuti di recupero.

86’ SOSTITUZIONE TARANTO: fuori Matera e Papazov, entrano Iervolino e Fiorentino.

80’ GOL DEL GIUGLIANO: MASALA! raddoppio del 2004, che sfrutta un rimpallo e deposita in rete dopo aver messo a sedere Verde e Meli. Partita in ghiaccio.

79’ Ammonito 🟨 De Santis per gioco falloso.

78’ GOL DEL GIUGLIANO: GIORGIONE! Conclusione dal limite del nuovo entrato, che piega le mani a Meli non proprio irreprensibile nella circostanza.

76’ SOSTITUZIONE TARANTO: Sacco rileva Guarracino.

75’ SOSTITUZIONE GIUGLIANO: escono Celeghin e Ciuferri entrano De Paoli e D’Agostino.

74’ SOSTITUZIONE TARANTO: finisce la partita di Fiorani, comincia quella di Schirru.

68’ GIUGLIANO: Ammonito 🟨 Masala per gioco falloso su Guarracino. Protestano i calciatori del Taranto che avrebbero voluto un cartellino rosso per una gomitata. Dalle immagini, effettivamente, si evince che il colpo proibito c’è stato.

63’ SOSTITUZIONE GIUGLIANO: esce proprio Njambe, al suo posto Masala.

62’ GIUGLIANO: ammonito 🟨 Njambe per gioco falloso. Era diffidato, sarà squalificato.

59’ GIUGLIANO: incursione pericolosa in area di Njambe, conclusione respinta da Papazov in maniera provvidenziale.

56’ SOSTITUZIONE GIUGLIANO: due cambi per il Giugliano, fuori De Rosa e Peluso dentro Giorgione e Maselli.

54’ TARANTO: ammonito 🟨 Meli per perdita di tempo.

46’ Si riparte dallo 0-0 del primo tempo. Nessuna sostituzione durante l’intervallo.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+2’ Si chiude una prima frazione avara di emozioni, le due squadre non hanno mai centrato lo specchio della porta, portieri praticamente inoperosi. Molto possesso palla del Giugliano, Taranto più pericoloso con diverse conclusioni dalla distanza.

45’ Due minuti di recupero.

43’ TARANTO: ammonito 🟨 Papazov per gioco falloso.

40’ TARANTO: ammonito 🟨 Gurracino per gioco falloso.

39’ TARANTO: ammonito 🟨 Verde per gioco falloso.

38’ TARANTO: violento destro dalla distanza di Speranza, non di molto lontano dal palo della porta difesa da Russo.

36’ GIUGLIANO: ammonito 🟨 Valdesi per gioco falloso.

31’ TARANTO: Destro di Guarracino dalla distanza, non inquadra la porta.

27’ TARANTO: ci prova dal limite Mastromonaco, sul fondo.

21’ TARANTO pericoloso: sul cross di Giarracino dalla sinistra, Zigoni non riesce ad agganciare il pallone a due passi da Russo.

15’ Nessuna emozione per il momento, partita bloccata.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

TARANTO-GIUGLIANO 0-2

RETI: 78’ Giorgione (G), 80’ Masala (G).

TARANTO 352: Meli; Papazov (86’ Fiorentino), De Santis, Verde; Mastromonaco, Speranza, Matera (86’ Iervolino), Fiorani (74’ Schirru), Guarracino (76’ Sacco); Zigoni, Battimelli. Panchina: Caputo, Panfili, Contessa, Marong, Garau, Giovinco, Vaughn, Locanto, Zerbo. All. Bisignano.

GIUGLIANO 433: Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa (56’ Giorgione), Celeghin (75’ De Paoli), Peluso (56’ Maselli); Ciuferri (75’ D’Agostino), Padula, Njambe (63’ Masala). Panchina: Barosi, La Rocca, Minelli, Nuredini, Leshi. All. Bertotto.

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1. Assistenti: Matteo Nigri di Trieste e Manuel Cavalli di Bergamo. Quarto ufficiale: Martina Molinaro di Lamezia Terme.

AMMONITI: Valdesi, Njambe, Masala (G); Verde, Gurracino, Papazov, Meli, De Santis, Sacco (T).

NOTE: gara a porte chiuse per via dei lavori di ristrutturazione dello stadio Iacovone. Recuperi 2’/6’. Angoli 3-3.

