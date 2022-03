TARANTO – Un giovane di 19 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto in Viale Jonio, in località Chiapparo. La vittima viaggiava in sella ad una motocicletta quando per cause da accertare si è scontrato con un’auto. L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 15.30 di sabato, suo posto la Polizia Locale del capoluogo ionico.

Foto in evidenza di Francesco Manfuso