Taranto, furto di energia elettrica: ristorante chiuso dalla Polizia

I controlli della Polizia di Stato hanno interessato anche il versante nord del litorale jonico con particolare attenzione alla zona di Chiatona.

I poliziotti del Commissariato Borgo, con l’ormai consolidata collaborazione con il personale di Enel Distribuzione e del dipartimento di prevenzione della locale ASL, hanno controllato i numerosi esercizi commerciali e di ristorazione presenti nella zona.

In una nota friggitoria i tecnici specializzati dell’Ente erogatore di energia elettrica hanno riscontrato alle spalle del contatore per il rilevamento dei consumi un By-pass che di fatto lo escludeva del tutto.

I sanitari dell’Asl invece hanno riscontrato sia gravi carenze igieniche sia l’assoluta mancanza delle autorizzazioni necessarie per l’apertura di tale attività di ristorazione.

Al termine degli accurati controlli il titolare è stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica.

L’attività di ristorazione è stata chiusa e sono state elevate sanzioni amministrative per circa 3mila euro.

Il danno quantificato all’Enel ammonta a circa 80mila euro.

Per l’indagato vige il principio di innocenza sino a sentenza definitiva.

