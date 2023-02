TARANTO – Un gesto tanto semplice quanto sentito. Protagonisti i poliziotti della Questura di Taranto, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, medaglia d’oro al merito civile, avvenuta nel campo di concentramento di Dachau nel 1945, è stato deposto un mazzo di fiori nei pressi del Monumento ai caduti in Piazza della Vittoria a Taranto.

Un momento toccante per ricordare la figura di un uomo morto di stenti in uno dei campi di sterminio nazisti.



Giovanni Palatucci fu reggente della Questura di Fiume nel 1944, poi internato nel campo di concentramento di Dachau. Prima del suo arreso da parte dei tedeschi salvò la vita a numerosi ebrei, la Chiesa cattolica lo ricorda come “Servo di Dio”. La Repubblica Italiana lo insignì della Medaglia d’oro al merito civile nel 1995.

