Taranto: Finanza sequestra oltre 11mila prodotti pericolosi

Nelle ultime settimane, la Guardia di Finanza di Taranto ha controllato diversi esercizi commerciali nei comuni di Manduria, Sava, Lizzano, Monteiasi e Palagianello per contrastare la vendita di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Gli interventi, eseguiti dai Finanzieri del Nucleo PEF di Taranto, della Compagnia di Manduria e Martina Franca nonché della Tenenza di Castellaneta, hanno permesso di sequestrare 11.200 prodotti, tra cui articoli di bigiotteria e giocattoli privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. I titolari di 6 rivendite sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa.

Le indagini dei finanzieri tarantini proseguono e sono finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera nonché al recupero a tassazione dei ricavi derivanti da tali condotte illecite.

