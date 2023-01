Taranto: Evangelisti, ‘Ho chiamato Sciaudone, ma…’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Luca Evangelisti ci ha pensato davvero. Avrebbe voluto regalare a Eziolino Capuano un rinforzo come Daniele Sciaudone, che lo stesso diesse rossoblu portò a Taranto ancora in fasce: sull’erba dello Iacovone, il centrocampista bergamasco mosse i primi passi da professionista costruendosi poi quello carriera che da lì a poco sarebbe diventata importante. Il suo ritorno, però, non si concretizzerà. A spiegarlo è lo stesso Evangelisti nel corso di Rossoblu, in onda su Antenna Sud Extra. “Sciaudone,non arriverà per motivi familiari – dichiara il diesse -. Ho avuto un colloquio telefonico con lui circa un mese fa, ma non intende allontanarsi da Bergamo. Versienti non ci interessa, mentre Perez non possiede le caratteristiche necessarie per il gioco di Capuano. In avanti siamo numericamente pochi, ma cercheremo di acquistare un giocatore per ruolo”.

