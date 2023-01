Taranto: Provenzano, ‘Catanzaro? Gara più difficile della stagione’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Un inizio in sordina, poi una crescita esponenziale decretata dai 27 punti in classifica. Il Taranto ha stupito tutti nella prima parte della stagione, ma non vuole fermarsi e mette nel mirino il Catanzaro, prossimo avversario dei rossoblù: “Sappiamo che probabilmente sarà la partita più difficile del girone” ha ammesso Alessandro Provenzano ai microfoni di Antenna Sud: “Il Catanzaro è una corazzata e non ha mai perso. Tuttavia, ci siamo allenati bene, siamo in un periodo di forma e cercheremo il risultato. Dobbiamo fare più punti possibili in ogni partita per raggiungere il nostro obiettivo finale e continuare a stupire. Vogliamo che il girone di ritorno sia migliore di quello d’andata, speriamo di migliorarci. Ho smaltito l’infortunio, ora sono a disposizione del mister, il quale farà poi le sue scelte. Il mercato? Chiunque verrà sa che gruppo siamo e cosa ci serve per raggiungere il nostro traguardo. Lavorando duramente potremmo toglierci le nostre soddisfazioni”.

Condividi su...

Linkedin email