Taranto: Emergenza freddo, attivati servizi per i più fragili

L’amministrazione Melucci, in questi giorni di freddo più intenso ha rafforzato le attività di sostegno a fragili e senza fissa dimora, attraverso i servizi appaltati e le squadre dei volontari della rete associativa.

Il Pronto intervento sociale, Pis e l’alloggio sociale gestito dalle cooperative “Nuova Airone” e “La Mimosa”, su segnalazione dei Servizi Sociali, della Polizia Locale o delle forze dell’ordine, forniscono assistenza e aiuto ai senza fissa dimora, proprio per far fronte alle situazioni di emergenza dovute al freddo di questi giorni.

Nel centro “bassa soglia” gestito dalla “Comunità Emmanuel”, in via Pupino, vengono invece forniti indumenti, coperte, colazioni, la possibilità di fare una doccia, anche colloqui di conoscenza per eventuali altre esigenze. Il centro è aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, tranne il sabato che prevede un orario ridotto, dalle 8:30 alle 14.

Le mense e il dormitorio della Caritas forniscono pasti caldi e ristoro ai più bisognosi, mentre i volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, di Abfo, “Noi & Voi”, cooperativa Isola e tante altre realtà della rete associativa che collabora con i Servizi Sociali, sono impegnati in città nella distribuzione di coperte, pasti, bevande calde e ogni tipo d’aiuto a chi preferisce dormire all’aperto, invece di usufruire dei centri di accoglienza.

«Ringrazio le associazioni e le Cooperative del terzo settore – le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – che ci aiutano a fronteggiare al meglio le situazioni di fragilità, ma anche e soprattutto gli impiegati comunali, dagli amministrativi alle assistenti sociali, passando per le psicologhe, sempre tutti impegnati per l’attivazione dei servizi e delle attività di prossimità».

