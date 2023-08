TARANTO – Due chili e mezzo di hashish sono stati trovati dalla polizia di Stato nel centro cittadino di Taranto.

In una abitazione i poliziotti hanno ritrovato, nascosti in un armadio della stanza da letto, 14 involucri di cellophane trasparente contenenti hashish per un peso complessivo di circa 130 grammi ed altri 30 involucri di cellophane bianco contenente cocaina per circa 22 grammi, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle droghe in dosi.

In uno scantinato attiguo all’abitazione, poi, sono stati scoperti, 19 panetti ed 8 “dischetti” di hashish per un peso complessivo di circa due chili e mezzo ed un piccolo machete ancora intriso di quella sostanza stupefacente.

Un uomo è stato arrestato per il presunto reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

