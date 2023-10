Taranto: chiusura facoltà Economia, Comune al fianco degli studenti

Dopo la temporanea chiusura della sede del quartiere Salinella, disposta dall’Università degli Studi “Aldo Moro”, l’amministrazione Melucci si è attivata per supportare le legittime rivendicazioni degli studenti iscritti ai corsi di Economia operativi nell’immobile.

Una delegazione comunale, composta da Laura Di Santo, assessore al Patrimonio, Carmine Pisano, direttore generale dell’ente, e dai consiglieri comunali Paolo Castronovi e Antonio Lenti, ha tenuto, nella mattinata di lunedì 23 ottobre, un confronto con le rappresentanze del corpo studentesco e Paolo Pardolesi, direttore del dipartimento ionico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”.

Ribadita la necessità che fossero effettuati ulteriori approfondimenti di natura tecnica sulla situazione statica della sede universitaria. Come noto, il Comune ha concesso l’uso dell’immobile all’università in virtù di un’apposita convenzione che stabiliva anche la titolarità delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di competenza esclusiva dell’ateneo barese.

«Agli studenti abbiamo detto di essere al lavoro per mitigare le difficoltà patite – ha spiegato l’assessore Di Santo -, faremo tutto quel che è nelle nostre prerogative per aiutare il dipartimento a far riprendere regolarmente le loro attività. Contemporaneamente, abbiamo attivato i nostri uffici tecnici affinché integrino le valutazioni effettuate dagli omologhi dell’università: dobbiamo capire nel breve termine la reale entità del problema».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp