Taranto, Campbell: ‘Ci vogliono altri 15 giorni per il closing’

In casa Taranto, più che i risultati sportivi, tiene banco la questione del cambio di proprietà. Lo snodo cruciale per il passaggio del club dalla famiglia Giove alla Apex Capital Global LLC è rappresentato dalla sostituzione della fideiussione bancaria.

Mark Campbell, rappresentante di Apex e procuratore speciale del Taranto, ha rassicurato i tifosi rossoblù durante un’intervista al TGR Puglia: “Stiamo completando il passaggio di proprietà in questi giorni con la sostituzione della fideiussione bancaria. Credo che ci vorranno un paio di settimane”.

Nonostante la riservatezza sui soci coinvolti nel progetto, Campbell ha spiegato: “Posso solo dire che ci sono altri imprenditori che hanno creduto nel progetto e presto saranno qui. Non c’è nulla da nascondere, la riservatezza fa parte degli accordi contrattuali”.

Intanto, le recenti penalizzazioni e le sconfitte contro Cavese e Benevento hanno alimentato il malumore dei tifosi. Tuttavia, Campbell crede nella possibilità di risalire la china: “Ci sono ancora tanti punti a disposizione. Stiamo scontando delle penalizzazioni ma lottando in ogni partita e impegnandoci al massimo potremmo farcela. I nostri obiettivi sono stabilità, sopravvivenza e permanenza in Serie C. Vedremo dove saremo il prossimo anno e dopo penseremo al futuro”.

Un messaggio di speranza che, nonostante le difficoltà, punta a riportare fiducia nell’ambiente rossoblù.

