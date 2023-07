Taranto: Amiu, FdI ‘Quando sarà reso noto il bilancio?’

“Sono trascorsi oltre duecento giorni dalla fine del 2022 e non è ancora possibile visionare il bilancio dell’AMIU. Nonostante da un paio di mesi i vertici aziendali si dicano pronti ad approvare la documentazione contabile-finanziaria che attesta lo stato dell’azienda al momento non vi è traccia né sul sito dell’azienda né su quello del comune”, dicono in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del gruppo consiliare Fratelli d’Italia al Comune di Taranto.

“Sembra come se l’amministrazione comunale abbia voluto far calare il silenzio sulle questioni riguardanti la società partecipata, nonostante appena tre mesi fa il consiglio comunale autorizzava un’anticipazione di 2,5 milioni di euro in favore di Amiu spa – continuano -. Eppure, la situazione doveva già essere ben chiara al consiglio d’amministrazione della società e al sindaco già dal mese di aprile, quando si stabiliva il quantum dell’iniezione di liquidità di fatto erogata, occorrente a Kyma per riequilibrare i conti”.

”L’azienda deve rendere noto come ha speso questi 2,5 milioni visto che ci risulta che le grandi questioni poste sul tavolo riguardanti i dipendenti non hanno trovato copertura finanziaria e dunque non sono state risolte. E mentre dall’azienda e dal comune tutto tace ci risulta che proprio in questi giorni i dipendenti si sono riuniti in assemblea e che serpeggia un forte malcontento tra i lavoratori anche sull’organizzazione, o meglio disorganizzazione, dei servizi! E’ paradossale questo silenzio, come un tentativo di sottacere tutto e di nascondere la polvere sotto il tappeto, quando la città è in una condizione di sporcizia mai vista prima e lamenta l’inadeguatezza del servizio d’igiene urbana dopo la beffa dell’ulteriore aumento della Tari”, aggiungono Vietri e Toscano.

“Fratelli d’Italia vuole vederci chiaro in quanto siamo preoccupati di come si continua a gestire l’azienda. Per questo, chiediamo al sindaco ed ai vertici aziendali di pubblicare immediatamente il bilancio della società che analizzeremo con accuratezza per comprendere la reale situazione dell’Amiu valutando ogni azione consequenziale a tutela dei legittimi interessi dei contribuenti tarantini e dei lavoratori”, concludono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano di Fratelli d’Italia al Comune di Taranto.

