Taranto adotta Lorenzo, Fornaro: “Pioggia di donazioni”

TARANTO – Una grande dimostrazione di affetto e solidarietà dell’intera città di Taranto nei confronti del piccolo Lorenzo. Il comune di Taranto ha istruito un IBAN per le donazioni: “Tante quelle già effettuate’, ha detto la consigliera comunale Stefania Fornaro”.

Chiunque sia nelle condizioni di fare una piccola donazione potrà farlo utilizzando questo iban e questa causale:

IT 98 X 05385 41330 T20991870311

Causale: “Donazione per il piccolo Lorenzo”

Stamattina sopralluogo presso la “Culla per la vita”, non è in stato di abbandono, sottolinea la stessa Fornaro ad Antenna Sud.

