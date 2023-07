Taranto 2026: Perrini, ‘Basta polemiche, si fa gioco di Emiliano’

“Basta polemiche e unità d’intenti per portare a casa il risultato. I Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto sono una occasione irripetibile per favorire il salto di qualità del territorio”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che spiega: “Non vorrei che qualcuno, precisamente Emliano, attraverso la strategia del “dividi et impera”, faccia gioco occulto per portare questo importante evento in altre province pugliesi. A maggior ragione, quindi, invito tutti i sindaci, i consiglieri regionali e gli amministratori della provincia di Taranto a fare fronte comune, a fare rete e squadra per far s? che, attraverso una azione univoca e strategica e con spirito di collaborazione che vada al di là dei distinguo partitici, si favorisca l’accelerazione delle opere utili all’evento sportivo internazionale fissato tra tre anni”.

”Se si è disuniti si è deboli. Il commissario Ferrarese è a lavoro soltanto dallo scorso 3 giugno e sta lavorando alacremente anche per recuperare il tempo perduto in passato. Per parte mia sar? come sempre portavoce delle istanze del territorio, insieme ai nostri parlamentari, affinché si sblocchino i fondi destinati a Taranto per la realizzazione delle opere. Il Governo Meloni è attento su questo tema e non farà certamente mancare interesse e concretezza”, conclude Perrini.

