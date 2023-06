Stornara, violento impatto tra auto e cisterna: muore un uomo

STORNARA – Ennesima vittima della strada in Puglia. Un incidente stradale mortale si è verificato in terra dauna, nell’agro di Stornara.

Lo schianto è avvenuto tra un’autovettura ed un camion cisterna per il trasporto del latte, ad avere la peggio il conducente dell’auto. Sul posto i Vigili del fuoco di Foggia. Da accertare la dinamica del sinistro, dopo lo scontro la cisterna è finita fuori strada adagiandosi su un fianco.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp