Stellantis Melfi: nuovi modelli e impegno per i lavoratori

La priorità resta la salvaguardia dei posti di lavoro e il rilancio del settore automotive. È quanto dichiarano Florence Costanzo, segretaria regionale Ugl Basilicata, e Giuseppe Palumbo, segretario provinciale Ugl Metalmeccanici di Potenza, a margine del tavolo regionale su Stellantis convocato dal presidente della Regione, Vito Bardi. All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti dell’azienda, tra cui il direttore dello stabilimento di Melfi, Nicola Intrevado, e il responsabile del personale, Giuseppe Messinese.

L’incontro ha confermato l’impegno di Stellantis a rilanciare lo stabilimento lucano attraverso nuovi investimenti. Nei prossimi anni, a Melfi saranno prodotti diversi modelli innovativi: la DS8 elettrica (da marzo 2025), la nuova Jeep Compass (giugno 2025), la DS7 in versione elettrica e ibrida (dal primo semestre 2026), la Jeep Compass ibrida (pre-serie entro fine 2024) e, dal secondo semestre 2026, la Lancia Gamma in versione elettrica e ibrida.

Nuove prospettive e sostegno al territorio

Secondo i rappresentanti Ugl, il nuovo piano produttivo avrà un impatto positivo anche sull’indotto locale, già coinvolto nelle commesse per i nuovi veicoli. La Regione Basilicata, insieme a Stellantis, sta lavorando per sostenere il settore e i lavoratori, prevedendo misure di sostegno al reddito e voucher per corsi di formazione mirati allo sviluppo di competenze tecniche e digitali.

Durante l’incontro è stata ribadita la richiesta al Governo di intervenire sulla cassa integrazione per le aziende dell’indotto in difficoltà, una misura considerata cruciale per il rilancio del comparto. “Il futuro del settore automotive si decide oggi in Europa, con nuove regole sulle emissioni di CO2 che influenzeranno le scelte strategiche”, sottolineano Costanzo e Palumbo.

Sinergia tra istituzioni e azienda

I segretari Ugl hanno lodato l’impegno del presidente Bardi e dell’assessore Cupparo per favorire la riqualificazione dei lavoratori cassintegrati, ampliandone l’occupabilità anche in altri settori. “La collaborazione tra Regione Basilicata e Stellantis è un segnale importante per affrontare la transizione tecnologica e industriale. Siamo sulla strada giusta per garantire il futuro del settore e dei lavoratori”.

