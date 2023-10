FRANCAVILLA F.NA – Quasi pronta la nuova tribuna coperta della Virtus Francavilla. Procedono spediti i lavori in una Nuovarredo Arena che negli anni si sta trasformando in un autentico gioiellino (e lo step dei lavori complessivi presentati dalla società nel Castello Imperiali nell’estate del 2021 è solo a 2/3), nonostante sia stato registrato un piccolo ritardo nella consegna dell’opera definitiva. A tal proposito, Antenna Sud ha intervistato in esclusiva il presidente biancazzurro Antonio Magrì.

Presidente, come procedono i lavori alla Nuovarredo Arena per quanto riguarda la nuova tribuna coperta?

“I lavori procedono bene, purtroppo ci sono dei ritardi perché rispetto al progetto originario sono state apportate delle importanti migliorie. Bisogna considerare che non si tratta della semplice realizzazione di una copertura ma stiamo lavorando anche nei vani sottostanti dove sposteremo anche la nuova sede della società con gli uffici, la nuova area ospitality, lo store del club per la vendita di tutti i materiali brandizzati, i nuovi servizi igienici. Nel piano superiore avremo altri uffici direzionali, gli Sky box per gli sponsor e per i dirigenti della squadra ospiti e la nuova postazione per le riprese televisive. Avremo un’ulteriore area vip da 100 posti e stiamo sostituendo tutti i seggiolini con nuove sedute più ampie e confortevoli. Inoltre sarà potenziata tutta l’illuminazione con nuovi fari a led posti sul bordo della copertura. In piccolo stiamo creando una tribuna centrale da stadio di categorie superiori”.

In quale giornata di campionato, secondo le previsioni, contate di inaugurare il settore?

“Io credo che ci vorrà ancora qualche mese per finire il tutto e ottenere poi l’agibilità dalla commissione pubblico spettacolo, verosimilmente per fine anno o al massimo nel mese di gennaio 2024. Vogliamo fare le cose per bene, vi assicuro che i francavillesi saranno orgogliosi della loro nuova casa calcistica”.

Per chi ha sottoscritto i mini-abbonamenti per le prime sei gare casalinghe, sono in corso iniziative in attesa che venga aperto il nuovo settore?

“La prossima settimana lanceremo una nuova campagna di mini-abbonamenti per chi li ha sottoscritti precedentemente e per chi vorrà sottoscriverli per la prima volta in attesa del completamento dei lavori della nuova tribuna centrale. A breve daremo tutte le informazioni in merito attraverso i nostri canali ufficiali”.

Quanto è importante vedere la Nuovarredo Arena così piena come in queste prime giornate di campionato? In città, e allo stadio, si respira un entusiasmo che va anche oltre i semplici risultati…

“Sono molto contento del pubblico che ci sta seguendo quest’anno, negli ultimi anni non ho mai visto tanta gente allo stadio e finalmente la curva è quasi sempre piena dando vita ad uno spettacolo senza precedenti, ho già anche detto della maturità di questi tifosi che stanno sostenendo la squadra al di là dei risultati che in queste ultime partite non sono confortanti. La squadra domenica prossima nel derby con il Taranto è chiamata a dare una risposta sul campo perché sappiamo benissimo che questo credito non è eterno e non dobbiamo disperdere tutta questa gente che ci dà fiducia. Ora però è il momento di stare uniti tutti insieme perché è nei momenti di difficoltà che serve il sostegno maggiore”.

