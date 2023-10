Cerignola, emergenza totale in vista della Casertana

CERIGNOLA – Al “Partenio” di Avellino è arrivata la sfortunata prima sconfitta stagionale del Cerignola. I ragazzi di Tisci sono stati eroici, giocando in inferiorità numerica per quasi 70 minuti e cadendo sui colpi della squadra di Pazienza soltanto allo scadere, così com’era successo in occasione dell’ultimo k.o. incassato dal tecnico sanseverese sulla panchina gialloblù, il classico scherzo del destino. Adesso bisogna subito voltare pagina. Domenica, al “Monterisi”, arriva una Casertana fresca di derby vinto contro la Juve Stabia, l’altra squadra che era rimasta imbattuta fino alla decima giornata e capolista di questo girone. Un avversario tosto, allestito per ben figurare seppur da neopromosso e con alle spalle due vittorie consecutive, tra cui il rotondo 1-4 al “Fanuzzi” di Brindisi. I falchetti troveranno un Cerignola determinato a riprendere il cammino ma anche in piena emergenza. Ogni zona del campo vede delle importanti defezioni. Tra i pali toccherà ancora a Trezza, Krapikas sconterà un turno di squalifica. In difesa, oltre all’assenza di Gonnelli, potrebbe aggiungersi quella di Ligi, reduce da un colpo alla testa che ha comportato alcuni punti di sutura. Il difensore verrà valutato nelle prossime ore così come Allegrini, che si è allenato poco in settimana, e Capomaggio, anche lui vittima di un pericoloso scontro di gioco contro l’Avellino. L’eventuale assenza dell’argentino aumenterebbe i problemi a centrocampo, reparto che non potrà contare neanche su Sainz-Maza, Ghisolfi, Bianco e Bezzon. Senza dimenticare l’infortunio di Leonetti, che ne avrà almeno fino a metà novembre. Dunque, un’emergenza senza precedenti in casa gialloblù. Ma, come ribadito dal direttore sportivo Elio Di Toro, la squadra è pronta ad affrontare qualsiasi ostacolo, come dimostrato già al “Partenio”, gli elementi a disposizione dovranno dare tutto, con una responsabilità ancor maggiore sulle proprie spalle.

