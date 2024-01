Spari a capodanno, La pistola dell’On. Pozzolo diventa un caso

Roma – Un nuovo caso scuote i palazzi della politica. Il fatto è eccaduto la notte scorsa a Rosazza al termine di una serata di festeggiamenti per il Capodanno. Un proiettile è partito dalla pistola regolarmente detenuta di un deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo. Il ferito è un 31enne, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. Un caso che sia avvenuto nel paese dove è sindaca la sorella di Delmastro, Francesca. La procura di Biella, di concerto con i carabinieri, ha avviato gli accertamenti, di rito mentre dalle opposizioni, tutte partendo da Renzi, Schlein e Conte si è alzata la richiesta di chiarimenti e provvedimenti immediati dalla presidente del consiglio, Giorgia Meloni.

In una nota l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia ha fatto poi sapere che il caso non ha alcuna rilevanza politica.

Si tratta di un fatto di cronaca sul quale le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità. Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte dell’On. Pozzolo, saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte del partito. Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d’Italia.

