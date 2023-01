Spacciava droga in casa, arrestato 54enne nel brindisino

I poliziotti del Commissariato di Grottaglie (Taranto) hanno arrestato un 54enne di Villa Castelli (Brindisi) per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di una mirata attività finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, gli agenti hanno notato anomali movimenti di un noto assuntore abituale di droga, che, a intervalli regolari, si recava con la sua auto fuori città per poi tornarvi dopo poche ore.

I poliziotti hanno deciso di seguirlo scoprendo si recava in un’abitazione nelle campagne di Villa Castelli. Fermato per un controllo, gli hanno trovato addosso un involucro in plastica termosaldato contenente cocaina, di cui lo stesso si è dichiarato abituale assuntore.

Aquel punto, i poliziotti hanno deciso di perquisire l’abitazione trovando, nelle tasche dei pantaloni del 54enne, banconote piegate singolarmente per un totale di 130,00 euro in tagli da 20 e da 10 euro. Nel camino acceso è stato rinvenuto un involucro con della cocaina. Scoperto, il 54enne ha spintonato e offeso i poliziotti che hanno trovato altre banconote in tagli da 50, 20, 10 e 5 euro per un totale di 830,00 euro.

Il 54enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Brindisi, mentre i 960 euro sono stati sequestrati.

