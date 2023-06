Roma – Il Governo tutto, rende omaggio a Silvio Berlusconi protagonista assoluto di un’intera epoca che passerà alla storia scrive il Ministro, Raffaele Fitto. A fargli da eco il sottosegretario, Alfredo Mantovano: indiscusso fondatore del centrodestra e modernizzatore della politica. Per Matteo Salvini ci saluta un grande italiano senza uguali. Un dolore immenso scrive invece, Antonio Tajani. Ma in tanti hanno voluto ricordarlo. Non c’è colore politico in questa giornata. “Finisce un’era” dicono le opposizioni. Per Giuseppe Conte, Belrusconi, ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico come nessun altro

