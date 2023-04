NARDÒ-BRINDISI 0-2

NARDÒ: Viola, Russo (33’ st Bonilla), Lanzolla, Dambros, Ferreira, Antonacci( 33’ st Polichetti), Fedel (18’ st Pinto), Ciracì, De Giorgi, Montinaro(24’ pt Gjonaj), Addae (43’ st Mengoli). A Disp.: Plitko, Orlando, Pinto, Mengoli, Gjonaj, Bonilla, Polichetti, Urquiza, Stragapede. All.: Ragno.

BRINDISI: Vismara, Cancelli, Dammacco( 24’ pt Ceesay),D’Anna (47′ st Baldan),Valenti (47′ st De Rosa) Malaccari (44’ st Triarico), Opoola, Sirri, Di Modugno, Santoro(35’ st Felleca). A Disp: Di Fusco, Esposito, Triarico, Felleca, De Rosa, Ceesay, Baldan, Malaccari, Stauciuc. All.: Danucci

MARCATORI: 14’ st Opoola (BR), 90’ st D’Anna (BR).

ESPULSI: 28’ st Ferreira (NA)

Il Brindisi continua a sognare, batte il Nardò e si porta a meno tre dalla capolista Cavese prossimo avversario al “Fanuzzi” in un finale infuocato di campionato. La formazione neretina cede nella ripresa con le reti di Opoola e D’Anna che hanno chiuso i conti. A due giornate dalla fine la corsa primato e play off resta aperta con l’entusiasmo che continua a crescere in casa adriatica.

