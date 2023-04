MATERA – Soltanto un pareggio per il Barletta sul campo del Matera, nonostante le numerose occasioni avute davanti alla porta lucana. L’1-1 finale arriva con il rigore di Loiodice e il sinistro di Bottalico. Francesco Farina, tecnico dei biancorossi, non nasconde il rammarico per altri due punti persi che negano la matematica qualificazione ai playoff.

«In due partite contro Puteolana e Matera, abbiamo avuto trenta occasioni da gol ma siamo riusciti a conquistare soltanto due punti – dice l’allenatore casertano – non riusciamo a finalizzare come vorremmo e gli esiti sono questi. Partite in cui dovremmo portare a casa l’intera posta si complicano e perdiamo chances importanti in chiave playoff. Agli spareggi spero di vincere una brutta partita con un solo tiro in porta».

Il riferimento è anche ai risultati dagli altri campi, Farina guarda agli spareggi: «Ognuno merita la classifica che ha, comprese Brindisi e Cavese. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma se non le abbiamo concretizzate vuol dire che meritiamo questo piazzamento in graduatoria».

Domenica al Puttilli arriva il Nardò: «Servirà una prova importante non soltanto per chiudere il discorso playoff – conclude Farina – ma anche per rosicchiare qualcosa alle squadre che ci precedono. Daremo il massimo fino alla fine».

