MATERA – Soltanto un pareggio per il Barletta sul campo del Matera. Al “XXI settembre” finisce 1-1, tutto nel primo tempo: al gol su rigore di Loiodice risponde Bottalico.

Farina rinforza il centrocampo con Feola e Maccioni accanto a Vicedomini, Scaringella punta centrale con Lattanzio e Di Piazza in panchina. Ciullo risponde con Ancora al posto di Ferrara nel 3-5-2 accanto all’altra punta Piccioni.

Al 4′ schema su punizione del Barletta, Loiodice liberato in area e Donida lo atterra: rigore biancorosso, il terzo in stagione e il primo in trasferta. Dagli 11 metri va lo stesso Loiodice che spiazza Pozzer e dedica il gol a Pepè Lacarra. Al 13′ la risposta del Matera, corner di Vicente e stacco di Donida che si stampa sulla traversa. Al 20′ ancora i lucani in avanti, cross basso di Iaccarino, velo di Piccioni e destro debole e centrale di Ancora. Gol del pareggio al 22′, Manu apre per Bottalico ai venti metri, sinistro secco e Piersanti non ci arriva. Alla mezz’ora si riaffaccia il Barletta, cross di Loiodice per la testa di Scaringella, senza problemi Pozzer. Al 35′ traversone di Russo per Scaringella, testa verso l’incrocio ma deviazione decisiva di Pozzer. Ancora Barletta al 40′, Scaringella apre per Loiodice, il destro impegna il portiere materano in corner. È l’ultima chance del primo tempo, si va al riposo sull’1-1.

Ripresa al via senza cambi ma con meno intensità. Al 18′ Loiodice imbecca il neo-entrato Lattanzio, Pozzer ci mette una mano. Al 26′ traversa del Barletta, conclusione di Maccioni da fuori area e montante pieno a Pozzer battuto. I biancorossi spingono. Al 32” il Matera recupera palla da Maccioni, Orefice serve Piccioni che si divora il vantaggio davanti a Piersanti. Minuto 37, Loiodice riceve in area, arma il destro ma calcia alto. Nel primo di recupero ci prova Vicente su punizione, Piersanti blocca.

Finisce qui, nonostante un timido pressing del Barletta nei quattro minuti aggiuntivi: 1-1 dei biancorossi a Matera. Squadra di Farina ancora al quarto posto, ma ancora senza la matematica qualificazione ai playoff. Domenica al Puttilli c’è il Nardò.

TABELLINO

MATERA (3-5-2): Pozzer; Dubaz, Donida, Sgambati; Montanino (91′ Cum), Bottalico (80′ Russo), Vicente, Manu, Iaccarino; Piccioni, Ancora (66′ Orefice). A disposizione: Suma, Sellitti, Lorusso, Zielski, Cum, Caracciolo. All. Ciullo.

BARLETTA (4-3-3): Piersanti; Cristallo (79′ Cafagna), Petta, Telera (88′ Visani), Marangi; Vicedomini, Feola (60′ Lattanzio), Maccioni; Russo (72′ Lavopa), Loiodice, Scaringella (77′ Di Piazza). A disposizione: Lovecchio, Milella, Ponzo, Padalino. All. Farina.

Marcatori: 4′ rig. Loiodice (B), 22′ Bottalico (M).

Ammoniti: Russo (B), Sgambati (M), Cristallo (B), Donida (M).

Angoli: 2-9.

Recupero: 1′ pt, 4′ st.

