Serie D: L’Aquila-Sambenedettese, violenti scontri tra tifosi sul terreno di gioco

Clima di alta tensione al termine della sfida del girone F di Serie D tra L’Aquila e Sambenedettese, valevole per la 21ª giornata di campionato. Dopo il triplice fischio, che ha sancito la vittoria per 3-0 degli ospiti, si sono verificati scontri violenti tra le tifoserie sul prato dello stadio Gran Sasso d’Italia. A circa 15 minuti dalla fine della gara, alcuni supporter delle due squadre si sono affrontati con bastoni e cinture, prima dell’intervento delle forze dell’ordine, che hanno lavorato a lungo per ristabilire la calma.

Secondo quanto riportato, gli scontri si sono verificati all’interno del campo da gioco, in un contesto caotico immortalato da immagini che hanno destato sconcerto. Al momento, non risultano feriti o fermi, ma l’episodio ha scatenato numerose polemiche sulla gestione della sicurezza.

All’esterno dello stadio, il pullman della Sambenedettese è stato bersaglio di un lancio di bottiglie e oggetti da parte di ignoti, un episodio che ha ulteriormente aggravato il bilancio di una giornata nera per il calcio dilettantistico.

La nota della Sambenedettese

“La Us Sambenedettese smentisce quanto diffuso dall’Ansa in merito ai disordini avvenuti alla conclusione della partita l’Aquila Sambenedettese, quasi ad imputare il fatto alla tifoseria ospite.Quanto accaduto va ricondotto alle opinabili scelte operate da chi doveva occuparsi della sicurezza. I tifosi della Sambenedettese che si trovavano in tribuna sono stati indirizzati verso la curva ospiti passando per il campo, per farli defluire dallo stadio.In quel mentre alcuni tifosi dell’Aquila, dalla propria curva, hanno scavalcato i cancelli e si sono diretti verso la curva ospiti. Tale fatto ha generato gli scontri.La mancanza di idonee misure di sicurezza ha reso possibile, altresì, che due tifosi dell’Aquila forzassero la porta di ingresso che dal campo conduce agli spogliatoi, fortunatamente senza esiti negativi per l’incolumità delle persone ivi presenti.”

https://www.youtube.com/watch?v=gY0Ukpz8aMA&rco=1

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author