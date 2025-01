Serie D/H: Fidelis Andria col fiato sul collo su Casarano e Nocerina. Il punto

Sono Casarano e Nocerina a guidare la classifica del Girone H dopo la 20esima giornata. Rossoazzurri e molossi, però, mercoledì pomeriggio potrebbero ricevere il sorpasso dalla Fidelis Andria che in caso di bottino pieno a Brindisi, sarebbe prima in solitaria. Intanto, i ragazzi di Scaringella vincono anche contro il Matera e tengono il fiato sul collo alle due capolista.

La Nocerina torna alla vittoria: 2-0 sul campo del Francavilla in Sinni. Il Casarano, invece, pareggia contro un Martina che comunque resta sempre in scia. Le prime quattro scappano, e per il quinto posto la corsa si riapre. Perché la Virtus Francavilla pareggia in quel di Ischia e non approfitta del ko del Matera. Si rifà sotto anche il Nardò: poker nel derby salentino contro l’Ugento e play off a soli quattro punti adesso. Non ne approfitta la Palmese che impatta sul 2-2 nel derby campano contro il Costa d’Amalfi.

Continua, invece, l’ottimo momento del Fasano: successo anche sul Gravina e zona pericolo a distanza di sicurezza. In zona play out, tre punti fondamentali del Manfredonia che la spunta 3-2 sul campo dell’Angri. Stesso punteggio, ma con sconfitta per il Brindisi contro la Real Acerrana e terzultimo posto che si allontana ad 11 punti.

RISULTATI E CLASSIFICA

