Serie D, Brindisi-Ischia 0-1

Esordio amaro per il Brindisi che dopo la sconfitta di coppa bissa anche in campionato lasciando all’Ischia il primo successo della stagione. Al termine della i tifosi hanno chiesto un maggiore impegno alla squadra adriatica chiamata ad azzerare la pesante penalizzazione di dodici punti. Primo tempo che parte a buon ritmo tra le due formazioni con i tentativi di Mokulu e Giovanni Mattera che non inquadrano le porte avversarie poi l’occasione di testa per Pastore che termina di poco sul fondo. Il caldo la fa da padrone ed il match si riaccende nel finale con un cross lungo di Pipitone che non trova Mokulu e Marcheggiani che non trovano la deviazione vincente poi la rovesciata di Ricci terminata sulla traversa ed un diagonale di Giovanni Mattera deviato da Milan. Nella ripresa mister Monticciolo manda nella mischia Montinaro, Barone e Dellino provando a trovare un maggiore equilibrio. A rendersi pericolosa è l’Ischia con Quirino che dal limite costringe Milan alla deviazione sulla traversa e poco dopo con una azione personale di Battista che da buona posizione in area calciatori sul fondo. I campani insistono mancano l’ultimo passaggio ma al 34′ si sblocca il risultato, tiro dalla destra con respinta corta di Milan e la zampata vincente sotto misura di Favetta che vale il vantaggio ospite. Prova la reazione il Brindisi con Dellino dal limite ma il tiro bloccato senza difficoltà da Iannaccone. In pieno recupero gli ospiti potrebbero anche raddoppiare ma Milan in uscita devia miracolosamente la sfera sul fondo sul tentativo di D’Anna e si ripete poco dopo sul tentativo di Talamo che comunque non toglie il successo finale ai campani.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts