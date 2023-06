Serie C playoff: Lecco-Foggia 3-1, la sintesi del match

Il Lecco batte il Foggia 3-1 (1-1) al Rigamonti Ceppi nel match di ritorno della finale dei playoff di Serie C, ed è promosso in Serie B. All’andata, la squadra di Luciano Foschi aveva espugnato lo Zaccheria vincendo 2-1. Il Lecco, che era passato in svantaggio in avvio di primo tempo, poi ha rimontato fino al 3-1. Finale di partita molto nervoso con un accenno di rissa dopo l’espulsione del tecnico del Foggia, Delio Rossi. In tribuna, a tifare Foggia, anche i comici Pio e Amedeo, ma la festa finale è solo del Lecco.

