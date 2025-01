Monopoli, Falzerano out per domenica, possibile chance per Greco

Da una parte la necessità di tornare alla vittoria e di farla al Veneziani davanti ai propri tifosi, dall’altra un calciomercato che negli ultimi dieci giorni potrà portare ancora novità a mister Alberto Colombo. Il Monopoli prepara la gara con la Cavese, in programma domenica alle ore 17.30 allo stadio Vito Simone Veneziani.

Non ci sarà Marcello Falzerano, fermato da un guaio all’adduttore, un’assenza che potrebbe spianare la strada al debutto da titolare di Freddi Greco, che dopo la brutta prestazione di Biella contro la Juventus Next Gen ha bisogno di ritrovare minuti e fiducia. Verrà valutato giorno per giorno Cristian Battocchio, il cui posto in mezzo al campo potrebbe essere preso da De Risio in caso di forfait.

I biancoverdi guarderanno con particolare interesse a quello che succederà il giorno prima, quando Potenza e Cerignola, che distano attualmente due punti saranno impegnate al Viviani in una gara che potrebbe regalare il primo posto momentaneo.

Per quanto riguarda il mercato, invece, è ancora caccia aperta all’attaccante con Tommasini che non è l’unico nome: il Monopoli ha cercato anche Russo del Sassuolo e Brignola del Catanzaro, ma entrambe le strade fino a questo momento sono difficili. Non è escluso neanche un tentativo nelle ultime ore per Manzari del Bari.

