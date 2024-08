Serie C, Girone C: gli arbitri designati per la 2a Giornata

Gli arbitri designati per la 2a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra venerdì 30 agosto e lunedì 2 settembre.

Venerdì 30/08/2024

CASERTANA-JUVENTUS NG (20.45)

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta

Assistenti: Alessandro Parisi di Bari e Davide Fedele di Lecce

Quarto Ufficiale: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria

CERIGNOLA-MESSINA (20.45)

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Michele Decorato di Cosenza e Leonardo Tesi di Padova

Quarto Ufficiale: Gabriele Iurino di Venosa

TARANTO-LATINA (20.45) a porte chiuse

Arbitro: Simone Gauzolino di Torino

Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata e Cristian Robilotta di Sala Consilina

Quarto Ufficiale: Vittorio Palma di Napoli

Sabato 31/08/2024

MONOPOLI-SORRENTO (20.45)

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

Assistenti: Matteo Cardona di Catania e Nicola Di Meo di Nichelino

Quarto Ufficiale: Andrea Giordani di Aprilia

Domenica 01/02/2024

POTENZA-TURRIS (18.00)

Arbitro: Alberto Poli di Verona

Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido e Gian Marco Cardinali di Perugia

Quarto Ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari

TRAPANI-PICERNO (20.45)

Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa

Assistenti: Cristiano Pelosi di Ercolano e Paolo Cozzuto di Formia

Quarto Ufficiale: Francesco Aloise di Voghera

Lunedì 02/03/2024

ALTAMURA-FOGGIA (20.45)

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Carmine De Vito di Napoli

Quarto Ufficiale: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia

AVELLINO-GIUGLIANO (20.45)

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Davide Santarossa di Pordenone e Matteo Nigri di Trieste

Quarto Ufficiale: Stefano Striamo di Salerno

CATANIA-BENEVENTO (20.45)

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Vittorio Consonni di Treviglio e Matteo Taverna di Bergamo

Quarto Ufficiale: Alessandro Gervasi di Cosenza

CAVESE-CROTONE (20.45)

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini

Assistenti: Stefano Franco di Padova e Gilberto Laghezza di Mestre

Quarto Ufficiale: Antonio Spera di Barletta

