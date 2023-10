Serie C: Foggia-Brindisi in diretta su Antenna Sud

Una vittoria per provare ad agguantare il primo posto almeno per un giorno. Il Foggia aspetta il Brindisi allo Zaccheria in uno dei tre match del girone C di Serie C in programma sabato con l’obiettivo di vincere e portarsi a quota 15 punti. 15 punti che potrebbero significare primo posto provvisorio se la capolista Juve Stabia dovesse cadere contro il Catania nel match in programma sempre sabato, alle ore 14, allo stadio Menti. Il Foggia ci arriva reduce dal 2-2 di Monopoli, un pareggio che lascia qualche rimpianto ma giusto per quanto fatto vedere in campo da entrambe le formazioni. Mister Cudini conta di recuperare Rizzo, che ha parlato qualche ora fa in conferenza stampa, e di poterlo schierare al centro della difesa o da terzino sinistro, con possibilità di spostare Salines al centro e di poter convocare l’attaccante Beretta. In forte dubbio ancora Garattoni e Tounkara, assenti a Monopoli così come il lungodegente Marzupio, che rivedremo in campo solo nel 2024. I rossoneri ci arrivano forti di sei risultati utili consecutivi, tre vittorie e tre pareggi conquistati dopo il ko di Taranto dell’esordio, e non vorranno di certo fermarsi. Foggia-Brindisi, in programma sabato alle ore 16.15 allo stadio Zaccheria, sarà la prima diretta del campionato di Serie C che il gruppo editoriale Distante proporrà in chiaro sul digitale terrestre. Primi collegamenti prepartita alle ore 15 nel corso di Anteprima Stadio, poi spazio al match e al post gara in mixed zone.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp