Serie C: Ecco come potrebbe essere il Girone C 2023/24

In attesa dei verdetti definitivi sulle iscrizioni (scadenza 20 giugno), ecco come potrebbe essere il Girone C della Serie C per la stagione 2023/2024.

Avellino

Benevento

Brindisi

Catania

Cerignola

Crotone

Foggia

Giugliano

Juve Stabia

Latina

Messina

Monopoli

Pescara

Picerno

Pineto

Potenza

Sorrento

Taranto

Turris

Virtus Francavilla

