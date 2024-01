Serie C/C, top e flop della 24a Giornata

TOP REPARTO

PORTIERE

Forte (Monterosi) Evita la beffa in chiusura di contesa, salvando in disperata uscita sul brindisino Calderoni.

DIFESA

Caldore (Giugliano) In pieno recupero, contro il Picerno, trova il pertugio giusto per infilare in porta il pallone del pareggio.

CENTROCAMPO

Ercolano (Latina) Finalizza di testa una veloce ripartenza, consentendo alla compagine nerazzurra di uscire imbattuta da Caserta.

ATTACCO

Kanoute (Taranto) Irrefrenabile e moto perpetuo. Implacabile dagli 11 metri; serve inoltre a Simeri il pallone del 2 a 2.

ALLENATORE

Tisci (Cerignola) Grande rimonta casalinga ai danni del Crotone: il poker è servito in poco più di 30 minuti.

FLOP REPARTO

PORTIERE

Dini (Crotone) A Cerignola raccoglie ben quattro palloni dal fondo del sacco. Responsabilità in particolare sulla seconda rete dei dauni.

DIFESA

Sbraga (Potenza) Gli avanti della capolista Juve Stabia sono indiavolati e la serata, inevitabilmente, si complica sin dall’ avvio.

CENTROCAMPO

Martini (Foggia) Prestazione opaca per l’ex Primavera dell’ Inter. Classe 2004, avrà senz’altro occasioni per rifarsi.

ATTACCO

Plescia (Messina) Un tantino avulso dalla manovra, finisce per incidere poco. Sostituito a metà della seconda frazione di gioco.

ALLENATORE

Lucarelli (Catania) Gli etnei si fanno inchiodare dal Monopoli sul pareggio. Occasione persa per avvinare la zona play/off.

