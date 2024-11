Serie C/C: Juve Next Gen, via Montero. Panchina a Brambilla

La Juventus ha annunciato di aver sollevato Paolo Montero dal ruolo di allenatore della squadra Next Gen. Il club ha espresso il suo ringraziamento per l’impegno dimostrato dall’allenatore uruguaiano in questo inizio di stagione e per il lavoro svolto nei due anni precedenti, durante i quali ha guidato l’allora Under 19 bianconera. Montero aveva inoltre assunto il ruolo di allenatore della Prima Squadra nella fase conclusiva del campionato 2023/24.

Al suo posto torna Massimo Brambilla, già allenatore della seconda squadra della Juventus dal 2022 fino all’estate del 2024. Brambilla, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, aveva ottenuto risultati significativi nella sua precedente gestione, portando la squadra alla finale di Coppa Italia di Serie C nella sua prima stagione e alla qualificazione ai playoff la scorsa annata.

Brambilla sarà affiancato nel suo incarico dall’allenatore in seconda Christian Terni e dal preparatore atletico Alberto Pasini, che si uniranno allo staff tecnico della Next Gen.

