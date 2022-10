ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MICHELE PAZIENZA (AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, nonostante i ripetuti richiami, usciva dall’area tecnica e protestava nei confronti di una sua decisione, pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose e continuando a protestare mentre usciva dal terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r.IV ufficiale). (Foto Audace Cerignola)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ROSSI ALESSANDRO (MONTEROSI)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone uscito dal terreno di gioco, a seguito di un normale contrasto di gioco, lo colpiva con uno schiaffo di media intensità al volto con la mano aperta e il braccio teso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata con il pallone fuoriuscito dal terreno di gioco e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARLETTI CRISTIAN (LATINA)

per avere, al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel contendere il pallone ad un avversario alzava la gamba colpendolo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e dall’altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.