Serie C/C, Foggia-Benevento: le probabili formazioni

Una classica del calcio meridionale, geograficamente quasi un derby, alle 15 in campo allo “Zaccheria” Foggia e Benevento per la 24a Giornata del Girone C di Serie C. Diretta testuale su antennasud.com.

Periodo particolare per i rossoneri, diverse le uscite sul mercato: ha ufficialmente salutato Millico, passato alla Ternana, verso l’addio anche Murano, ormai ad un passo dal trasferimento al Crotone seppur convocato per la sfida. Al netto della permanenza di capitan Salines, altri pezzi pregiati potrebbero finire in uscita, ipotizzare un undici titolare tra assenze, situazioni di mercato e scelte tecniche pare un vero e proprio rebus.

Convocati i due nuovi arrivati, Dutu in difesa e Brugognone in attacco, assenti gli infortunati Parodi, Pazienza e Mazzocco. Mister Zauri dovrebbe comunque affidarsi al vincente 4-2-3-1 provato contro il Latina domenica scorsa: da capire se in difesa Dutu spodesterà subito uno tra Salines e Camigliano, col primo capace anche di agire come terzino destro; in avanti Zunno primo indiziato a sostituire Millico, ballottaggio Sarr-Santaniello-Brugognone qualora Murano dovesse essere risparmiato causa mercato.

Ben sei defezioni per il Benevento di mister Auteri: infortunati Meccariello, Nardi e Talia, squalificati Viscardi, Pinato e Simonetti. Di seguito le possibili scelte del tecnico sannita per la sfida dello “Zaccheria”.

PROBABILI FORMAZIONI

Foggia (4-2-3-1): Perina; Silvestro, Salines, Camigliano, Vezzoni; Tascone, Da Riva; Orlando, Emmausso, Zunno; Murano. All. Zauri.

Benevento (3-4-3): Nunziante; Berra, Capellini, Tosca; Oukhadda, Viviani, Agazzi, Ferrara; Lamesta, Perlingieri, Lanini. All. Auteri.

Arbitro: Ramondino di Palermo.

