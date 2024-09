Serie C/C, divieto ai tifosi del Potenza: niente trasferta a Cerignola

Domenica 22 settembre, il Potenza affronterà in trasferta la capolista Cerignola senza il supporto dei propri tifosi. La decisione è stata presa dal prefetto di Foggia, che ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Potenza. La partita, valida per la 5a Giornata del campionato nazionale di Serie C, si terrà allo stadio Monterisi di Cerignola alle 20:45. Dopo quattro giornate, il Cerignola guida la classifica con 10 punti, mentre il Potenza si trova al quinto posto con 7 punti.

