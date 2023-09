Serie C/C: 4a Giornata, Foggia-Virtus Francavilla a porte chiuse

La Lega, in relazione al provvedimento del Giudice Sportivo del 5 settembre 2023, ha disposto la disputa a porte chiuse della gara Foggia-Virtus Francavilla, valida per la 4a Giornata e in programma giovedì 21 settembre allo stadio “Zaccheria” alle 20.45.

